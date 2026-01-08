GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hangi genç kadın oyuncumuz diğer oyunculardan daha sonra doğmuştur? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangi genç kadın oyuncumuz diğer oyunculardan daha sonra doğmuştur? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Paylaştığınız bu başarılı genç oyuncular arasından doğum tarihine göre en genç olan, yani kronolojik olarak en son doğan isim şöyledir:

Doğum Tarihlerine Göre Karşılaştırma

Oyuncu Adı Doğum Tarihi
Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997
Nilsu Berfin Aktaş 17 Ağustos 1998
Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2005
Helin Kandemir 2 Haziran 2004

Doğru Cevap: Su Burcu Yazgı Coşkun

Bu listede yer alan isimler arasında 2005 doğumlu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, diğer meslektaşlarından daha sonra dünyaya gelmiştir ve grubun en genç üyesidir. Hemen ardından 2004 doğumlu olan Helin Kandemir gelmektedir.

