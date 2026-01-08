Hangi genç kadın oyuncumuz diğer oyunculardan daha sonra doğmuştur? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Paylaştığınız bu başarılı genç oyuncular arasından doğum tarihine göre en genç olan, yani kronolojik olarak en son doğan isim şöyledir:
Doğum Tarihlerine Göre Karşılaştırma
|Oyuncu Adı
|Doğum Tarihi
|Afra Saraçoğlu
|2 Aralık 1997
|Nilsu Berfin Aktaş
|17 Ağustos 1998
|Su Burcu Yazgı Coşkun
|15 Nisan 2005
|Helin Kandemir
|2 Haziran 2004
Doğru Cevap: Su Burcu Yazgı Coşkun
Bu listede yer alan isimler arasında 2005 doğumlu olan Su Burcu Yazgı Coşkun, diğer meslektaşlarından daha sonra dünyaya gelmiştir ve grubun en genç üyesidir. Hemen ardından 2004 doğumlu olan Helin Kandemir gelmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi