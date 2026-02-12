GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,92
STERLİN
59,72
GRAM
7.224,05
ÇEYREK
11.970,27
YARIM ALTIN
23.829,24
CUMHURİYET ALTINI
47.218,63
YAŞAM Haberleri

Hangi ikisi arasındaki kabaca mesafe “1 astronomik birim“ olarak adlandırılır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangi ikisi arasındaki kabaca mesafe “1 astronomik birim“ olarak adlandırılır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Gökbilimde mesafeler o kadar büyüktür ki, kilometre gibi birimler yetersiz kalır. Bu nedenle bilim insanları, Güneş Sistemi içindeki uzaklıkları ölçmek için kendi sistemimizden referans alan özel bir birim kullanırlar.

Hangi ikisi arasındaki kabaca mesafe "1 astronomik birim" olarak adlandırılır?

Gökbilimde 1 astronomik birim (AB veya AU), kabaca Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafedir.

Bu birimle ilgili temel bilgiler şunlardır:

  • Tam Uzunluk: Yaklaşık olarak 149.597.870.700 metre (yuvarlak hesap 150 milyon kilometre) olarak kabul edilir.

  • Neden "Ortalama"?: Dünya, Güneş çevresinde tam bir çember değil, elips şeklinde bir yörünge izlediği için mesafe yıl içinde değişir. Bu nedenle "ortalama" mesafe esas alınır.

  • Işık Hızıyla Karşılığı: Işığın Güneş'ten Dünya'ya ulaşma süresi yaklaşık 8 dakika 20 saniyedir. Dolayısıyla 1 AB, ışığın yaklaşık 8,3 dakikada katettiği yoldur.

Seçeneklerdeki diğer mesafeler AB cinsinden şöyledir:

  • Ay - Dünya: Yaklaşık 0,0026 AB (Çok daha kısa bir mesafe).

  • Mars - Dünya: Konumlarına göre 0,37 ile 2,67 AB arasında değişir.

  • Venüs - Dünya: Konumlarına göre 0,26 ile 1,74 AB arasında değişir.

Cevap: Güneş Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER