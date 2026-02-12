Hangi ikisi arasındaki kabaca mesafe “1 astronomik birim“ olarak adlandırılır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Gökbilimde mesafeler o kadar büyüktür ki, kilometre gibi birimler yetersiz kalır. Bu nedenle bilim insanları, Güneş Sistemi içindeki uzaklıkları ölçmek için kendi sistemimizden referans alan özel bir birim kullanırlar.
Hangi ikisi arasındaki kabaca mesafe "1 astronomik birim" olarak adlandırılır?
Gökbilimde 1 astronomik birim (AB veya AU), kabaca Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafedir.
Bu birimle ilgili temel bilgiler şunlardır:
-
Tam Uzunluk: Yaklaşık olarak 149.597.870.700 metre (yuvarlak hesap 150 milyon kilometre) olarak kabul edilir.
-
Neden "Ortalama"?: Dünya, Güneş çevresinde tam bir çember değil, elips şeklinde bir yörünge izlediği için mesafe yıl içinde değişir. Bu nedenle "ortalama" mesafe esas alınır.
-
Işık Hızıyla Karşılığı: Işığın Güneş'ten Dünya'ya ulaşma süresi yaklaşık 8 dakika 20 saniyedir. Dolayısıyla 1 AB, ışığın yaklaşık 8,3 dakikada katettiği yoldur.
Seçeneklerdeki diğer mesafeler AB cinsinden şöyledir:
-
Ay - Dünya: Yaklaşık 0,0026 AB (Çok daha kısa bir mesafe).
-
Mars - Dünya: Konumlarına göre 0,37 ile 2,67 AB arasında değişir.
-
Venüs - Dünya: Konumlarına göre 0,26 ile 1,74 AB arasında değişir.
Cevap: Güneş Dünya
