Hangi ikisi The Rolling Stones grubunun üyeleridir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangi ikisi The Rolling Stones grubunun üyeleridir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Rock müzik tarihindeki en köklü ve etkileyici gruplardan biri olan The Rolling Stones , 1962 yılında Londra'da kurulmuş ve "Dünyanın En Büyük Rock and Roll Grubu" unvanını uzun yıllar boyunca başarıyla taşımıştır. Grubun adı olan en temel iki isim, dostluk arkadaşı olan ve müzik tarihindeki en üretken ortaklıklardan birine imza atan ikilidir.

Seçeneklerde yer alan adlarının gruplara göre ana hatları şöyledir:

  • Mick Jagger ve Keith Richards: The Rolling Stones grubunun kurucu üyeleri ve asıl çekirdek kadrosudur. Jagger grubunun solisti, Richards ise ikonik gitaristidir.

  • Kirk Hammett ve Slash: Bu iki ismin farklı türden efsanevi gitaristleridir. Kirk Hammett Metallica'nın , Slash ise Guns N' Roses'ın üyesidir.

  • John Lennon ve Paul McCartney: Dünyaca ünlü The Beatles grubunun bir şarkı yazarı ve vokal ikilisidir.

  • George Harrison ve Ringo Starr: Yine The Beatles grubunun diğer iki üyesidir (Gitar ve Davul).

Cevap: A (Mick Jagger ve Keith Richards)

