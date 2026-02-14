GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
YAŞAM Haberleri

Hangi ilde haftanın bir günüyle aynı ismi taşıyan ilçe yoktur? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangi ilde haftanın bir günüyle aynı ismi taşıyan ilçe yoktur? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'nin mülki idare bölümlerini incelediğimizde, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı ilçe isimlerinin haftanın günleriyle doğrudan aynı olduğunu görürüz.

Hangi ilde haftanın bir günüyle aynı ismi taşıyan ilçe yoktur?

Seçeneklerinizi tek tek inceleyelim:

  • Ordu: Bu ilimizin Perşembe adında çok meşhur bir ilçesi vardır. (Hatta "Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir" sözü burada sıkça espri konusu olur.)

  • Samsun: Bu ilimizin Çarşamba adında büyük ve tarihi bir ilçesi vardır.

  • Rize: Bu ilimizde Pazar adında bir ilçe bulunmaktadır.

  • Sinop: Sinop ilinin ilçeleri arasında (Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli) herhangi bir gün ismiyle aynı adı taşıyan bir ilçe yoktur.

İlçe ve Gün Eşleşmeleri:

İl İlçe Adı Gün Adı
Ordu Perşembe Perşembe
Samsun Çarşamba Çarşamba
Rize Pazar Pazar
Sakarya Karapürçek/Sapanca (Gün ismi yok) -
Uşak Sivaslı (Gün ismi yok) -

(Not: Türkiye'de ayrıca Sakarya ve Uşak gibi illerde de gün ismi taşıyan ilçeler (Eşme-Pazaryeri gibi değil ama doğrudan gün adı olarak) aranırsa, en belirgin olanlar Ordu, Samsun ve Rize'dekilerdir.)

Cevap: Sinop

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER