Hangi ilde haftanın bir günüyle aynı ismi taşıyan ilçe yoktur? Çifte Milyon Sorusu

Türkiye'nin mülki idare bölümlerini incelediğimizde, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı ilçe isimlerinin haftanın günleriyle doğrudan aynı olduğunu görürüz.
Hangi ilde haftanın bir günüyle aynı ismi taşıyan ilçe yoktur?
Seçeneklerinizi tek tek inceleyelim:
-
Ordu: Bu ilimizin Perşembe adında çok meşhur bir ilçesi vardır. (Hatta "Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir" sözü burada sıkça espri konusu olur.)
-
Samsun: Bu ilimizin Çarşamba adında büyük ve tarihi bir ilçesi vardır.
-
Rize: Bu ilimizde Pazar adında bir ilçe bulunmaktadır.
-
Sinop: Sinop ilinin ilçeleri arasında (Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli) herhangi bir gün ismiyle aynı adı taşıyan bir ilçe yoktur.
İlçe ve Gün Eşleşmeleri:
|İl
|İlçe Adı
|Gün Adı
|Ordu
|Perşembe
|Perşembe
|Samsun
|Çarşamba
|Çarşamba
|Rize
|Pazar
|Pazar
|Sakarya
|Karapürçek/Sapanca (Gün ismi yok)
|-
|Uşak
|Sivaslı (Gün ismi yok)
|-
(Not: Türkiye'de ayrıca Sakarya ve Uşak gibi illerde de gün ismi taşıyan ilçeler (Eşme-Pazaryeri gibi değil ama doğrudan gün adı olarak) aranırsa, en belirgin olanlar Ordu, Samsun ve Rize'dekilerdir.)
Cevap: Sinop
