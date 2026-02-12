Hangi ilin plaka kodunun onlar basamağındaki rakam “4“ değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türkiye'nin mülki idare sisteminde iller, alfabetik sıraya göre plaka kodları almıştır. Sorunuzdaki illerin tamamı "M" harfi ile başladığı için plaka kodları birbirine oldukça yakındır.
Hangi ilin plaka kodunun onlar basamağındaki rakam "4" değildir?
Seçeneklerdeki illerin plaka kodlarını inceleyelim:
-
Malatya: 44
-
Manisa: 45
-
Mardin: 47
-
Mersin: 33
Görüldüğü üzere Mersin ilinin plaka kodu 33'tür ve onlar basamağındaki rakam 3'tür. Diğer üç ilin plaka kodları 40 ile 49 arasında olduğu için onlar basamakları "4" rakamından oluşur.
Cevap: Mersin
