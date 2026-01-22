GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi kelime “kelime“ anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangi kelime “kelime“ anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Türkçede kelime kavramını tam olarak karşılayan ve "kelime" anlamına gelen sözcük lügat değildir; ancak bu kavramla doğrudan ilişkilidir.

Doğru cevabı ve seçeneklerin anlamlarını şu şekilde analiz edebiliriz:

  • Lügat: Kelime anlamı olarak "sözlük" demektir. Yani kelimelerin toplandığı, anlamlarının açıklandığı kitaba denir. (Örneğin: Lügata bakmak).

  • Almanak: Bir yılın olaylarını, istatistiklerini ve bilgilerini içeren yıllık kitap veya takvimdir.

  • Portfolyo: Bir kişinin çalışmalarını, projelerini ve başarılarını sunduğu dosyadır.

  • Ajanda: Günlük notların ve randevuların kaydedildiği takvimli defterdir.

Eğer soruda kastedilen şey "kelime" sözcüğünün eş anlamlısı ise, bu kelime Sözcüktür. Ancak seçenekleriniz arasında en yakın kavramsal bağ, kelimelerin hazinesi anlamına gelen Lügat kelimesindedir.

Cevap: Lügat (Kelime topluluğu/sözlük anlamında kullanılır).

Kaynak: Haber Merkezi

