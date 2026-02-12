Hangi kıtada erkeklerde FIFA Dünya Kupası turnuvası hiç düzenlenmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

FIFA Dünya Kupası, 1930 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki farklı kıtalarda futbolseverleri bir araya getirse de, coğrafi ve stratejik nedenlerle bazı bölgeler henüz bu dev organizasyona ev sahipliği yapmamıştır.

Hangi kıtada erkeklerde FIFA Dünya Kupası turnuvası hiç düzenlenmemiştir?

Seçenekler arasında yer alan Avustralya (Okyanusya kıtasının ana karası), erkekler FIFA Dünya Kupası'na bugüne kadar hiç ev sahipliği yapmamıştır. Avustralya, 2023 yılında FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı Yeni Zelanda ile ortaklaşa düzenlemiş olsa da, erkekler kategorisindeki en büyük turnuva henüz bu kıtada gerçekleşmemiştir.

Diğer kıtaların ev sahipliği geçmişi ise şöyledir:

Asya: 2002 (Güney Kore & Japonya) ve 2022 (Katar) yıllarında düzenlendi.

Afrika: 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlendi.

Kuzey Amerika: 1970 ve 1986 (Meksika) ile 1994 (ABD) yıllarında düzenlendi. (2026'da tekrar bu kıtada olacak).

Cevap: Avustralya

Kaynak: Haber Merkezi