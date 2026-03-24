Hangi makam için aranan asgari yaş şartı diğerlerine göre daha küçüktür? Beyaz’la Joker

Belirttiğiniz makamlar arasında seçilme veya atanma için aranan asgari yaş şartlarını kıyasladığımızda, en küçük yaş sınırı Belediye Başkanı için geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bu makamlar için aranan yaş şartları şöyledir:

Makam Asgari Yaş Şartı Notlar

-Belediye Başkanı 18 Yaş 2017 anayasa değişikliği ile seçilme yaşı 18'e indirilmiştir.

-Kaymakam 35 Yaş Giriş sınavına başvuru için (sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla) üst sınır genellikle 35'tir; ancak atanabilmek için önce üniversite mezuniyeti ve staj süreçleri gerekir.

-Vali Üniversite Mezuniyeti Valilik bir atama makamıdır. Belirli bir alt yaş sınırı kanunda açıkça yazmasa da, 657 sayılı Kanun ve üst kademe yöneticilik şartları gereği eğitim ve deneyim süreciyle birlikte pratikte yaş skalası yüksektir.

-Cumhurbaşkanı 40 Yaş Anayasa'nın 101. maddesi uyarınca 40 yaşını doldurmuş olmak şarttır.

Neden Belediye Başkanı?

2017 yılında yapılan anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 18'e indirilmiş, buna paralel olarak mahalli idareler seçimlerinde (belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık) aday olabilme yaşı da 18 olarak güncellenmiştir.

Bu durum, 18 yaşındaki bir vatandaşın teorik olarak bir şehrin belediye başkanı seçilebileceği, ancak aynı yaşta Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı anlamına gelir.

Kaynak: Haber Merkezi

