Hangi şehir daha kuzeydedir? Toronto, Roma, Paris, Lizbon! Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru
Dünya haritasına bakıldığında, Avrupa ve Kuzey Amerika şehirlerinin enlemleri genellikle tahmin ettiğimizden farklılık gösterir. Okyanus akıntıları ve iklim koşulları nedeniyle Avrupa'nın güneyinde gibi hissettiğimiz şehirler, aslında Kuzey Amerika'nın oldukça kuzeyindeki şehirlerle aynı enlemde yer alabilmektedir.
Hangi şehir daha kuzeydedir? Toronto, Roma, Paris, Lizbon!
Bu şehirlerin kuzey enlemlerine (ekvatora olan mesafelerine) baktığımızda karşımıza çıkan tablo oldukça şaşırtıcıdır. Örneğin, Kanada'nın en büyük şehri olan Toronto, aslında sanılanın aksine Avrupa'nın birçok başkentinden daha güneyde yer alır. Roma ve Lizbon ise Akdeniz ikliminin etkisiyle "güney" olarak kodlansa da, gerçek konumları kuzey-güney aksında birbirlerinden oldukça farklıdır.
Şehirlerin Enlem Dereceleri
Şehir
Yaklaşık Kuzey Enlemi
Paris
48.8° K
Toronto
43.6° K
Roma
41.9° K
Lizbon
38.7° K
Cevap: Bu şehirler arasında en kuzeyde yer alan şehir Paris'tir.
Önemli Not:
