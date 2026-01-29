Hangi şekilde biten atasözünün ilk iki kelimesi de ünlü harfle başlar? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türkçedeki atasözleri sadece hayat tecrübesi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda dilin ses yapısı ve dizilimi açısından da ilginç örnekler sunar. Bazı atasözleri belirli harf tekrarlarıyla akılda kalıcılığı artırırken, bazıları ise kelime başlarındaki harf türleriyle dikkat çekici bir yapı sergiler. Kelime kelime yapılan bir harf analizi, bu kalıplaşmış sözlerin matematiksel dengesini ortaya çıkarır.

Aşağıdaki şekilde biten atasözlerinden hangisinin ilk iki kelimesi de ünlü harfle (sesli harf) başlar?

Verilen seçeneklerdeki atasözlerinin tam hallerini incelediğimizde; "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar", "Abdalın karnı doyunca gelir zamanı" ve "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir" gibi örneklerin ilk kelimelerinin ünsüzle başladığını veya ikinci kelimelerinin ünsüz harf içerdiğini görürüz. Ancak bir tanesi vardır ki, hem ilk kelimesi hem de ikinci kelimesi Türkçe ses yapısına uygun olarak birer ünlü harf ile açılış yapar.

Cevap: Baka baka kararır (Üzüm üzüme baka baka kararır).

