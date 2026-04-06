Hangi ülke 13 saat dilimi ile en çok saat dilimine sahip olan ülkedir? Milyoner Sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Hangi ülke 13 saat dilimi ile en çok saat dilimine sahip olan ülkedir?

Cevap:

13 saat dilimi ile dünyada en çok saat dilimine sahip olan ülke Fransa'dır.

Bu durumun nedeni, Fransa'nın ana karasının yanı sıra dünyanın dört bir yanına dağılmış olan denizaşırı topraklarıdır (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Reunion, Fransız Polinezyası vb.).

Soru ile ilgili bilgiler:

Sıralama: Fransa (12 veya Antarktika'daki iddiasıyla 13) listenin başında yer alırken, onu 11'er saat dilimiyle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri takip eder.

İlginç Bir Zıtlık: Rusya, yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesi olmasına rağmen, toprakları birbirine bağlı (bitişik) olduğu için Fransa'nın gerisinde kalır.

Çin Örneği: Çin, coğrafi olarak yaklaşık 5 saat dilimine yayılmasına rağmen, siyasi bir kararla ülke genelinde sadece tek bir saat dilimi (Pekin Saati) kullanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi