YAŞAM Haberleri

Hangi ülkenin bayrağı, dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir? Beyaz'la Joker 250 bin tl'lik soru

Hangi ülkenin bayrağı, dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Bayraklar ülkelerin kimliklerini simgelerken, bazıları yüzyıllar boyunca neredeyse hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu konuda farklı efsaneler ve iddialar olsa da, uluslararası alanda kabul görmüş çok net bir lider vardır.

Hangi ülkenin bayrağı, dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir?

Dünyanın kesintisiz olarak kullanılan en eski ulusal bayrağı Danimarka bayrağıdır. Danimarkalıların "Dannebrog" (Danimarka Kumaşı) adını verdikleri bu bayrak, kırmızı zemin üzerine beyaz bir İskandinav haçından oluşur.

Kritik Bilgiler:

  • Efsanevi Başlangıç: 15 Haziran 1219'daki Lindanise Savaşı sırasında gökten düştüğüne ve Danimarkalılara zafer getirdiğine inanılır.

  • Resmi Kayıt: Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en eski, kesintisiz kullanılan ulusal bayrağı" olarak tescillenmiştir.

  • Etkisi: Diğer tüm İskandinav ülkelerinin (İsveç, Norveç, İzlanda, Finlandiya) bayrak tasarımlarına ilham kaynağı olmuştur.

Cevap: Danimarka

