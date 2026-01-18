Hangi ülkenin bayrağında kitap simgesi vardır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Dünya üzerinde 200'e yakın bağımsız devletin bayrağı bulunmasına rağmen, bu bayrakların çok azında bir kitaba rastlanır. Bayraklarda genellikle yıldız, ay, güneş veya çeşitli hayvan figürleri tercih edilirken, eğitimi ve tarihi bir mirası simgeleyen kitap görseli sadece belirli ülkelerin bayraklarında yer almaktadır.

Bayrağında kitap simgesi bulunan ana ülke hangisidir?

Bayrağında doğrudan ve açık bir kitap figürü bulunduran en bilinen ülke Mozambik'tir. 1983 yılından bu yana kullanılan Mozambik bayrağında, sarı bir yıldızın üzerine yerleştirilmiş açık bir kitap görseli bulunur. Bu kitap, ülkedeki eğitimi ve okuryazarlığın önemini simgelemektedir. Kitabın yanında yer alan AK-47 tüfeği savunmayı, çapa ise tarımı temsil eder.

Diğer Örnekler: Bunun dışında, birleşmiş bir devlet bayrağı olmasa da bazı özerk bölgelerin veya eski bayrakların üzerinde kitap görülebilir. Örneğin:

Dominik Cumhuriyeti: Bayrağın tam ortasındaki armanın içinde açık bir İncil figürü yer alır.

Haiti: Bayrağın ortasındaki beyaz dikdörtgenin içindeki armada, palmiye ağacının altında bazı tasvirlerde kitaplar yer alabilmektedir.

Cevap: Mozambik (Dominik Cumhuriyeti bayrağındaki armada da İncil bulunmaktadır.)

