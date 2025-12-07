GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi ülkenin günümüzdeki bayrağında, soldan sağa sırasıyla siyah, sarı ve kırmızı renkli üç dik şerit bulunur? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hangi ülkenin günümüzdeki bayrağında, soldan sağa sırasıyla siyah, sarı ve kırmızı renkli üç dik şerit bulunur? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Bayrağında siyah, sarı ve kırmızı dik şeritler bulunan ülke hangisidir?” sorusunun cevabı Belçika oldu. Şıklar ve detaylar haberimizde.

Hangi ülkenin bayrağında soldan sağa siyah, sarı ve kırmızı dik şeritler bulunur?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dünya bayraklarıyla ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Bayrak renklerine dayanan soruda, izleyicilerin büyük bölümü doğru cevabı merak etti.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Kanada

  • B: Japonya

  • C: İtalya

  • D: Belçika

Siyah – Sarı – Kırmızı Dik Şeritli Bayrak Hangi Ülkeye Aittir?

Soru, bayrak renklerinin dizilişine dikkat edenlerin kolay hatırlayacağı bir bilgiye dayanıyor.
Belçika bayrağı, soldan sağa dikey olarak sırasıyla:

  • Siyah,

  • Sarı,

  • Kırmızı
    renklerinden oluşur.

Diğer şıklardaki ülkelerin bayrakları ise bu renk dizilimine sahip değildir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: D: Belçika

