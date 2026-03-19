Hangi ülkenin Norveç ile kara sınırı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

İskandinav Yarımadası'nın coğrafi yapısı incelendiğinde, Norveç'in komşuluk ilişkileri oldukça net bir sınır hattına dayanır.
Hangi ülkenin Norveç ile kara sınırı yoktur?
Seçenekler arasında Norveç ile kara sınırı bulunmayan tek ülke Danimarka'dır.
Ülkelerin Norveç ile olan sınır durumları şöyledir:
-
İsveç: Norveç'in en uzun kara sınırı İsveç iledir ($1.630$ km). Doğu sınırı boyunca neredeyse tamamen İsveç ile komşudur.
-
Finlandiya: Norveç'in kuzeydoğusunda Finlandiya ile yaklaşık $736$ km'lik bir kara sınırı bulunur.
-
Rusya: Norveç, en kuzeydoğu ucunda (Arktik bölgede) Rusya ile yaklaşık $196$ km'lik bir kara sınırına sahiptir.
-
Danimarka: Norveç ile Danimarka arasında Skagerrak Boğazı (deniz) bulunur. İki ülke arasında herhangi bir kara bağlantısı yoktur; ulaşım feribot, uçak veya İsveç üzerinden köprülerle sağlanır.
Cevap: Danimarka
