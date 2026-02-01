Hangi ülkenin nüfusu diğerlerine göre daha fazladır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Dünya nüfus sıralaması, ülkelerin doğum oranları ve göç hareketleri doğrultusunda sürekli bir değişim içerisindedir. Seçeneklerde yer alan dört ülke de dünyanın en kalabalık ilk 10 ülkesi arasında yer alsa da, son yıllardaki hızlı artış grafiği bir ülkeyi diğerlerinin önüne taşımıştır.

Hangi ülkenin nüfusu diğerlerine göre daha fazladır?

Güncel verilere (2025-2026 projeksiyonlarına) göre, bu dört ülke arasında nüfusu en fazla olan ülke Nijerya'dır. Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesi olma unvanını taşırken, küresel sıralamada da hızla yükselerek Brezilya ve Rusya gibi devleri geride bırakmıştır.

Cevap: Nijerya.

Kaynak: Haber Merkezi