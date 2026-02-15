GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?

Güncelleme Tarihi:

Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?

Dünyaca ünlü isimlerin özel hayatlarındaki krizler sık sık gündeme gelse de, çocuklarının sosyal medya üzerinden bu denli sert bir açıklama yaparak aile bağlarını kopardığı olay Beckham ailesinde yaşanmıştır.

Hangi ünlü çiftin oğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla ailesinin düğününü sabote ettiğini ve artık onlarla görüşmeyeceğini açıklamıştır?

Victoria ve David Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile 2022 yılında gerçekleşen görkemli düğünlerinin ardından ailesiyle, özellikle de annesi Victoria Beckham ile büyük bir gerginlik yaşamıştır. Nicola Peltz'in düğünde Victoria Beckham tasarımı yerine başka bir marka gelinlik tercih etmesiyle başlayan kriz, sosyal medyaya ve basına yansıyan karşılıklı açıklamalarla büyümüştür. Brooklyn Beckham, eşinin yanında durarak ailesinin bu süreçteki tavırlarını eleştirmiş ve uzun bir süre ebeveynleriyle arasına mesafe koyarak görüşmemeyi tercih etmiştir. Bu durum magazin dünyasında "gelin-kaynana savaşı" ve "Beckham ailesinin parçalanması" olarak geniş yer bulmuştur.

Cevap: Victoria - David Beckham

Kaynak: Haber Merkezi

