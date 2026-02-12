Hangi ünlü futbol takımının ev sahibi olarak çıktığı maçlar “Stamford Bridge“ adlı stadyumda oynanır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru
Londra'nın en köklü ve ikonik spor mabetlerinden biri olan Stamford Bridge, 100 yılı aşkın süredir İngiltere'nin en başarılı kulüplerinden birine ev sahipliği yapmaktadır.
Stamford Bridge stadyumu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea FC'nin evidir. 1877 yılında açılan ve Londra'nın Fulham semtinde yer alan stadyum, Chelsea kulübünün kurulduğu 1905 yılından bu yana takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 40 bin kişilik kapasitesiyle bilinen stadyum, taraftarlar arasında "The Bridge" (Köprü) olarak da anılır.
Stadyumun ilginç bir özelliği, başlangıçta bir futbol sahası değil, bir atletizm pisti olarak tasarlanmış olmasıdır. Chelsea kulübü, bu stadyumda oynamayı reddeden Fulham FC'nin yerine, sırf bu statta oynayacak bir takım olması amacıyla kurulmuştur.
