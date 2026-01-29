GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi yazarın "Teneke" adlı bir kitabı vardır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl'lik soru

Güncelleme Tarihi:

Hangi yazarın “Teneke“ adlı bir kitabı vardır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi damarı, köylünün ve emekçinin mücadelesini destansı bir dille anlatan dev isimlerle şekillenmiştir. Bu yazarlardan biri, özellikle Çukurova'nın tozunu, toprağını ve ağalık sistemine karşı verilen mücadeleyi kalemine en güçlü şekilde yansıtan isimdir. Onun kısa ama etkileyici eserlerinden biri de kasaba siyasetini ve idealist bir kaymakamın yaşadığı zorlukları anlatır.

Hangi yazarın "Teneke" adlı bir kitabı vardır?

Bu eser, idealist bir kaymakamın çeltik ağalarına karşı verdiği mücadeleyi konu alır. Kasaba halkının ağalar tarafından kışkırtılması ve kaymakamın görevden ayrılırken arkasından "teneke" çalınarak uğurlanması, kitaba adını veren o meşhur sahnedir. Eser, sadece bir roman değil, aynı zamanda tiyatroya da uyarlanmış ve dünya edebiyatında büyük ilgi görmüştür.

Cevap: Yaşar Kemal.

Kaynak: Haber Merkezi

