Hangi yöndeki ülkelerin yerel saati ülkemize göre daha ileridedir? Çifte Milyon Sorusu
İlker Ayrık’ın sunduğu Çifte Milyon Yarışmasında Baran- Fidan çiftti yarışıyor. 2 Milyon TL ile yarışmaya başladılar. İşte yarışmada sorulan ilk soru ve cevabı...
Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönü (batıdan doğuya) nedeniyle, yerel saat her zaman doğu yönünde daha ileridedir.
Doğru cevap: A şıkkı DOĞU
Kafkasya ve Yakın Doğu: Azerbaycan, İran, Gürcistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.
Orta Asya: Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan.
Güney Asya: Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka.
Uzak Doğu: Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Tayland.
Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji.
Neden Doğu?
Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş her zaman doğudan doğar. Bu da doğudaki ülkelerin güne bizden daha erken başlaması anlamına gelir. Örneğin, bizde henüz sabah olurken, Japonya'da çoktan mesai bitimine yaklaşılmış olur.
