Hangileri çoğunlukla Afrika’da konuşulan dillerdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Dünya üzerinde en fazla dil çeşitliliğine sahip kıtalardan biri olan Afrika, binlerce farklı yerel dil ve lehçeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu dillerin birçoğu milyonlarca kişi tarafından konuşulmakta ve bölgenin kültürel kimliğini yansıtmaktadır.

Hangileri çoğunlukla Afrika'da konuşulan dillerdir?

Seçeneklerdeki dil grupları incelendiğinde, her birinin dünyanın farklı coğrafyalarına ait olduğu görülmektedir. Katalanca Avrupa'da (İspanya), Malayca Güneydoğu Asya'da, Urduca Güney Asya'da (Pakistan/Hindistan), Peştuca ise Orta Asya'da (Afganistan/Pakistan) yaygındır. Ancak bir seçenek tamamen Afrika kıtasının doğu, orta ve güney bölgelerinde kök salmış dillerden oluşmaktadır.

Cevap: Çoğunlukla Afrika'da konuşulan diller Svahilce ve Zuluca'dır.

Svahilce (Swahili): Başta Tanzanya, Kenya ve Uganda olmak üzere Doğu Afrika'da yaygın olarak kullanılan, Bantu dilleri ile Arapça karışımı bir dildir.

Zuluca (Zulu): Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en yaygın dillerinden biri olup, yine bir Bantu dili grubuna aittir.

