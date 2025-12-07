Hangisi 1966 yapımı İyi Kötü ve Çirkin filminde İyi, Kötü ve Çirkin karakterlerinden birini canlandıran oyunculardan biri değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "İyi, Kötü ve Çirkin filminde oynamayan aktör hangisidir?” sorusunun cevabı John Wayne oldu. Tüm detaylar haberimizde.

1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin” filminde hangi oyuncu rol almamıştır?



7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya sinema tarihinin kült yapımlarından biriyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi.

Verilen şıklar şöyleydi:

A: Clint Eastwood

B: Lee Van Cleef

C: Eli Wallach

D: John Wayne

"İyi, Kötü ve Çirkin” Filminde Kimler Oynadı?

Sergio Leone'nin yönettiği 1966 tarihli efsane filmde:

Clint Eastwood "İyi” (Blondie),

Lee Van Cleef "Kötü” (Angel Eyes),

Eli Wallach ise "Çirkin” (Tuco) karakterini canlandırmıştır.

Ancak John Wayne, her ne kadar Western türünün en ünlü isimlerinden biri olsa da bu filmde rol almamıştır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: D: John Wayne

Kaynak: Haber Merkezi