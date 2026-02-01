Hangisi, 2025’te İngiltere’de “Gurur ve Ön Yargı“ adlı klasik eserin satışını da geçerek yaklaşık 30.000 adet satılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

2025 yılı, Türk edebiyatı için uluslararası arenada tarihi bir başarıya sahne oldu. Modern Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri, İngiltere'de inanılmaz bir satış başarısı yakalayarak dünya edebiyatının en büyük klasiklerinden birini geride bıraktı.

İngiliz yayıncılık devi Penguin Classics tarafından yayımlanan ve 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 30.000 adetlik satış rakamına ulaşarak Jane Austen'ın efsanevi romanı "Gurur ve Ön Yargı"yı geride bırakan kitap, Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" (Madonna in a Fur Coat) adlı eseridir.

