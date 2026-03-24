Hangisi 90’larda kuzey kutbunda namaz kılan ve keloğlan mağarasının sırlarını ülkemize tanıtan gazetecidir? Beyaz’la Joker Yarışması
Beyaz’la Joker 9. soru ekrana geldi. İşte Soru ve Cevabı...

90'lı yıllarda Kuzey Kutbu'nda namaz kılmasıyla hafızalara kazınan ve Denizli'deki Keloğlan Mağarası başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok doğal güzelliğini tanıtan ünlü gazeteci Sadettin Teksoy'dur.

Kendine has sunumu, sarı montu ve "Ben Sadettin Teksoy" repliğiyle bir dönemin en popüler televizyon figürlerinden biri olmuştur.

Sadettin Teksoy ve Bu İki Olayın Detayları:

Kuzey Kutbu'nda Namaz: 1990'ların ortasında hazırlayıp sunduğu Teksoy Görevde programı için Kuzey Kutbu'na gitmiş, burada dondurucu soğukta kıbleyi tayin ederek namaz kılmıştı. Bu görüntüler o dönem Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Keloğlan Mağarası: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan bu mağarayı ekranlara taşıyarak tüm Türkiye'ye tanıtmıştır. Mağaranın içindeki sarkıt ve dikitlerin saça iyi geldiği yönündeki efsaneleri esprili diliyle anlatması, mağaranın turizme kazandırılmasında büyük rol oynamıştır.

Diğer Meşhur "Teksoy" Keşifleri:

Sadece Keloğlan Mağarası değil, Sadettin Teksoy denilince akla şunlar da gelir:

Van Gölü Canavarı: Canavarı aramak için Van Gölü'ne dalış yapması.

Reşadiye'deki Yüzen Adalar: Doğal bir fenomen olan bu adaları ilk kez geniş kitlelere duyurması.

Garipler Mezarlığı: Gizemli ve metafizik konulara olan ilgisiyle yaptığı röportajlar.

Kaynak: Haber Merkezi

