Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hangisi adını ticari bir markadan alır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Hangisi adını ticari bir markadan alır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Günlük hayatta kullandığımız bazı nesneler, o kadar popüler hale gelmiştir ki üretici markanın adı zamanla ürünün genel adı (jenerik marka) haline dönüşmüştür.

Hangisi adını ticari bir markadan alır?

Seçenekler arasında yer alan jakuzi, adını 1915 yılında İtalya'dan ABD'ye göç eden ve bu düzeneği ilk kez geliştiren Jacuzzi kardeşlerden ve onların kurduğu markadan almaktadır. Aslında bu ürünün genel adı "hidromasajlı küvet" olsa da, markanın başarısı nedeniyle tüm dünyada "jakuzi" olarak anılmaya başlanmıştır.

Diğer kelimelerin kökenleri ise şöyledir:

  • Sauna: Fince bir kelimedir; geleneksel Fin banyosu anlamına gelir.

  • Lavabo: Latince "yıkayacağım" anlamına gelen lavare fiilinden gelir.

  • Solaryum: Latince "güneş" anlamına gelen sol kökünden türetilmiştir.

Cevap: Jakuzi

Kaynak: Haber Merkezi

