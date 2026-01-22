Hangisi akciğerde bulunur? Kornea, Alveoller, Hipotalamıs, Kılakçıklar! Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

İnsan anatomisinde her organın kendine has yapı taşları ve çalışma mekanizmaları vardır. Solunum sistemimizin merkezi olan akciğerler, vücudumuzun oksijen alıp karbondioksit atmasını sağlayan karmaşık bir ağa sahiptir.
Seçeneklerde yer alan yapıların vücudumuzdaki yerleri şöyledir:
-
Kornea: Gözün en ön kısmında bulunan, ışığı kıran şeffaf tabakadır.
-
Alveoller: Akciğerlerin en uç noktalarında bulunan, üzüm salkımına benzeyen mikroskobik hava kesecikleridir. Kan ile hava arasındaki gaz alışverişi (oksijenin kana geçmesi, karbondioksitin dışarı atılması) tam olarak burada gerçekleşir.
-
Hipotalamus: Beyinde bulunan; vücut ısısı, açlık, uyku ve hormon dengesi gibi hayati fonksiyonları düzenleyen kontrol merkezidir.
-
Kulakçıklar: Kalbin üst kısmında bulunan ve kanın kalbe dolduğu odacıklardır.
Cevap: Alveoller
Kaynak: Haber Merkezi