Hangisi Anadolu’nun birçok yöresinde “homurdanmak“ anlamında kullanılan bir sözdür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Türkçenin zenginliği sadece resmi dilde değil, Anadolu'nun her köşesinde farklı duyguları ifade etmek için türetilen halk ağzı kelimelerde de kendini gösterir. Özellikle bir işi yaparken duyulan hoşnutsuzluğu veya kendi kendine konuşma halini ifade eden kelimeler, yöresel ağızların en karakteristik parçalarıdır.

Hangisi Anadolu'nun birçok yöresinde "homurdanmak" anlamında kullanılan bir sözdür?

Anadolu'nun pek çok bölgesinde (özellikle İç Anadolu ve Ege civarında) bir şeye kızıp kendi kendine söylenmek, memnuniyetsizliğini dile getirerek homurdanmak veya isteksizce iş yapmak anlamında kullanılan kelime sokranmaktır.

Cevap: Sokranmak.

