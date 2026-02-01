Hangisi Antalya’da değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Antalya, "Şelaleler Şehri" olarak bilinir ve bünyesinde Düden, Kurşunlu, Manavgat gibi dünya çapında ünlü birçok doğal güzelliği barındırır. Ancak Türkiye'nin en görkemli şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, bu Akdeniz şehrimizden oldukça uzakta, bambaşka bir coğrafyada yer alır.

Hangisi Antalya'da değildir?

Seçeneklerde belirtilen Tortum Şelalesi, Antalya'da değil, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum ilimizde yer almaktadır. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan bu şelale, Tortum Çayı üzerindeki bir heyelan set gölü olan Tortum Gölü'nün döküldüğü noktada oluşmuştur.

Cevap: Tortum Şelalesi.

Kaynak: Haber Merkezi