Hangisi “Baba“nın çekimleri sırasında Coppola’nın bir sahne İçin Al Pacino’dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino’dan aldığı bir cevap değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Sinemanın kült yapımlarından Baba filminin çekimleri sırasında Al Pacino ile Francis Ford Coppola arasında geçen bu diyalog, film tarihine geçen ilginç anekdotlardan biri olarak anlatılır.
Hangisi, "Baba”nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?
D: Beni niye seçtin, bilmiyorum
Al Pacino'nun Coppola'ya verdiği bilinen cevaplar arasında; İtalyanca bilmediğini, vals yapmayı bilmediğini ve araba kullanamadığını söylemesi yer alır. "Beni niye seçtin, bilmiyorum” ifadesi ise bu anlatılan anekdotta geçen bir cevap değildir.
Kaynak: Haber Merkezi