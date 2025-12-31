GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,26
GRAM
6.218,89
ÇEYREK
10.213,41
YARIM ALTIN
20.327,66
CUMHURİYET ALTINI
40.527,00
YAŞAM Haberleri

Hangisi “Baba“nın çekimleri sırasında Coppola’nın bir sahne İçin Al Pacino’dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino’dan aldığı bir cevap değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi “Baba“nın çekimleri sırasında Coppola’nın bir sahne İçin Al Pacino’dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino’dan aldığı bir cevap değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Sinemanın kült yapımlarından Baba filminin çekimleri sırasında Al Pacino ile Francis Ford Coppola arasında geçen bu diyalog, film tarihine geçen ilginç anekdotlardan biri olarak anlatılır.

Hangisi, "Baba”nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?

D: Beni niye seçtin, bilmiyorum

Al Pacino'nun Coppola'ya verdiği bilinen cevaplar arasında; İtalyanca bilmediğini, vals yapmayı bilmediğini ve araba kullanamadığını söylemesi yer alır. "Beni niye seçtin, bilmiyorum” ifadesi ise bu anlatılan anekdotta geçen bir cevap değildir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER