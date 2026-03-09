Hangisi başrollerinde Belgin Doruk ve Ayhan Işık’ın olduğu bir filmdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk sinemasının "Kral" ve "Kraliçe" lakaplı iki dev ismini bir araya getiren bu film, Yeşilçam'ın romantik komedi türündeki en sevilen serilerinden birinin ilk adımıdır.
Hangisi başrollerinde Belgin Doruk ve Ayhan Işık'ın olduğu bir filmdir?
Seçenekler arasında Belgin Doruk ve Ayhan Işık'ın başrollerini paylaştığı film Küçük Hanımefendi'dir. 1961 yapımı olan bu film, zengin bir ailenin şımarık kızı ile ona hayat dersi veren yakışıklı gencin hikâyesini anlatır. Film o kadar çok sevilmiştir ki, ardından "Küçük Hanımefendi Avrupa'da" ve "Küçük Hanımefendinin Kısmeti" gibi devam filmleri de çekilmiştir.
Diğer seçenekleri incelediğimizde:
-
Selvi Boylum Al Yazmalım: Türkan Şoray ve Kadir İnanır başroldedir.
-
Canım Kardeşim: Tarık Akan ve Halit Akçatepe başroldedir.
-
Gülen Gözler: Münir Özkul ve Adile Naşit'in başı çektiği kalabalık bir kadroya sahiptir.
Cevap: Küçük Hanımefendi
