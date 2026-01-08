Hangisi bilimsel olarak daha çok kilo aldırır? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Kilo kontrolü sadece alınan kalori miktarıyla değil, vücudun kimyasal dengesiyle de yakından ilgilidir. Modern yaşamın getirdiği bu durum, vücudun enerji yakma biçimini doğrudan etkileyerek kilo alımını tetikleyen en sinsi faktörlerden biri olarak kabul edilir.
Hangisi Bilimsel Olarak Daha Çok Kilo Aldırır?
Doğru Cevap: Stres
Bilimsel araştırmalar, yoğun ve kronik stresin vücutta kortizol hormonunu artırarak yağ depolanmasını, özellikle de karın bölgesi yağlanmasını hızlandırdığını kanıtlamıştır. Stres altındayken vücut kendini bir "tehdit" altında hisseder ve enerji saklamak için metabolizmayı yavaşlatırken, iştahı (özellikle şekerli ve yağlı gıdalara olan ilgiyi) artırır. Bu durum, sadece hareketsiz kalmaktan daha karmaşık ve güçlü bir kilo alma mekanizmasını devreye sokar.
