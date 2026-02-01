Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Dünya haritası üzerinde kıtaların sınırlarını ve ülkelerin başkentlerini bilmek, küresel siyaseti ve kültürü anlamak için temel bir adımdır. Afrika kıtası, 54 bağımsız devletle dünyada en çok ülkenin bulunduğu kıtadır ve her birinin kendine has bir başkenti vardır.
Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir?
Seçeneklerdeki şehirleri incelediğimizde:
-
Kahire: Mısır'ın başkentidir ve Afrika'nın en büyük şehirlerinden biridir.
-
Dakar: Senegal'in başkentidir, kıtanın en batı ucunda yer alır.
-
Cezayir: Cezayir ülkesinin başkentidir.
Ancak Paramaribo, bir Afrika şehri değildir. Paramaribo, Güney Amerika kıtasında yer alan Surinam'ın başkentidir.
Cevap: Paramaribo.
