Hangisi bir Cem Karaca şarkısı değildir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Cem Karaca, kendine has yorumu, toplumsal meselelere değinen sözleri ve tiyatral sahne performansıyla müzik tarihimizde derin izler bırakmıştır. Sanatçının şarkıları, bugün bile her yaştan dinleyicinin dilindedir.

Hangisi bir Cem Karaca şarkısı değildir?

Seçeneklerde yer alan ilk üç eser Cem Karaca'nın kariyerinde dönüm noktası olan klasikleşmiş şarkılardır. Ancak son seçenek, hem tarzı hem de icracısı bakımından farklı bir isme aittir.

Cevap: Gidiyor Elden Gençlik.

