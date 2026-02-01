GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hangisi bir Cem Karaca şarkısı değildir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi bir Cem Karaca şarkısı değildir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Cem Karaca, kendine has yorumu, toplumsal meselelere değinen sözleri ve tiyatral sahne performansıyla müzik tarihimizde derin izler bırakmıştır. Sanatçının şarkıları, bugün bile her yaştan dinleyicinin dilindedir.

Hangisi bir Cem Karaca şarkısı değildir?

Seçeneklerde yer alan ilk üç eser Cem Karaca'nın kariyerinde dönüm noktası olan klasikleşmiş şarkılardır. Ancak son seçenek, hem tarzı hem de icracısı bakımından farklı bir isme aittir.

Cevap: Gidiyor Elden Gençlik.

Kaynak: Haber Merkezi

