YAŞAM Haberleri

Hangisi bir rafting parkuru değildir? Beyaz'la Joker 100 bin tl'lik soru

Güncelleme Tarihi:

Hangisi bir rafting parkuru değildir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Rafting, akış hızı yüksek olan akarsularda, "raft" adı verilen botlarla yapılan heyecan verici bir doğa sporudur. Türkiye, debisi yüksek nehirleri sayesinde dünya çapında önemli rafting rotalarına ev sahipliği yapar.

Hangisi bir rafting parkuru değildir?

Seçenekler arasında yer alan Van Gölü, bir rafting parkuru değildir. Rafting sporu için suyun belirli bir yöne doğru hızlı akışı (debi) ve yatak eğimi gerekirken; Van Gölü bir kapalı havza gölüdür ve suları durgundur. Van Gölü'nde rafting yerine yelken, kano veya dalış gibi su sporları yapılmaktadır.

Diğer seçeneklerin özellikleri ise şöyledir:

  • Çoruh Nehri: Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biridir ve uluslararası rafting şampiyonalarına ev sahipliği yapar.

  • Fırtına Deresi: Rize'de bulunan, debisi ve parkur zorluğuyla Türkiye'nin en popüler rafting noktalarından biridir.

  • Manavgat Çayı: Antalya'da hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygun parkurları bulunan bir akarsudur.

Cevap: Van Gölü.

Kaynak: Haber Merkezi

