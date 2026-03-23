Hangisi böcek değildir? Bok, Osurgan, Sümüklü, Gübre! Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Doğa bilimlerinde ve biyolojik sınıflandırmada "böcek" (Insecta) sınıfına giren canlıların belirli ortak özellikleri vardır (altı bacak, duyargalar ve genellikle kanatlar gibi).

Seçenekler arasında biyolojik olarak bir "böcek" olmayan hangisidir?

Bu seçenekler arasında böcek sınıfına girmeyen canlı Sümüklü (Sümüklü Böcek) olarak bilinen canlıdır.

Bu durumun bilimsel açıklaması şöyledir:

  • Sümüklü Böcek: İsminin sonunda "böcek" kelimesi geçse de aslında bir böcek değildir. Biyolojik olarak Yumuşakçalar (Mollusca) şubesine ve Karındanbacaklılar (Gastropoda) sınıfına aittir. Kabuksuz bir salyangoz türüdür. Böceklerin aksine kemikli veya dış iskeletli bir yapıya sahip değildir ve bacakları yoktur.

  • Bok Böceği (Gübre Böceği): Kın kanatlılar (Coleoptera) takımına ait gerçek bir böcek türüdür. Doğadaki dışkıları yuvarlayarak geri dönüşüme katkı sağlarlar.

  • Osurgan Böceği: Yine kın kanatlılar ailesinden olan ve kendini savunmak için kötü kokulu bir sıvı salgılayan gerçek bir böcek türüdür.

  • Gübre Böceği: Bok böceği ile aynı grupta yer alan, bilimsel adı Scarabaeidae olan bir böcek familyasıdır.

Cevap: Sümüklü (Sümüklü Böcek)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER