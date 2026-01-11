Hangisi Brad Pitt’in rol aldığı filmlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Hollywood'un dev ismi Brad Pitt, kariyeri boyunca hem aksiyon dolu gişe rekortmeni filmlerde hem de derinlikli sanat filmlerinde boy göstererek geniş bir filmografiye imza atmıştır.
Hangisi Brad Pitt'in rol aldığı filmlerden biri değildir?
Seçenekler arasında yer alan 12 Maymun (Twelve Monkeys) filminde Jeffrey Goines karakterine hayat veren Pitt, Ocean's Twelve filminde Rusty Ryan karakteriyle başroldedir. Ayrıca yapımcılığını da üstlendiği 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) filminde Bass karakteriyle küçük bir rolde karşımıza çıkar. Ancak 1957 yapımı bir sinema klasiği olan 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men), Sidney Lumet tarafından yönetilen ve Henry Fonda'nın başrolünde olduğu, Brad Pitt'in doğumundan yıllar önce çekilmiş bir yapımdır.
Cevap: 12 Öfkeli Adam
