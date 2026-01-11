GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

Hangisi Brad Pitt’in rol aldığı filmlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi Brad Pitt’in rol aldığı filmlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Hollywood'un dev ismi Brad Pitt, kariyeri boyunca hem aksiyon dolu gişe rekortmeni filmlerde hem de derinlikli sanat filmlerinde boy göstererek geniş bir filmografiye imza atmıştır.

Hangisi Brad Pitt'in rol aldığı filmlerden biri değildir?

Seçenekler arasında yer alan 12 Maymun (Twelve Monkeys) filminde Jeffrey Goines karakterine hayat veren Pitt, Ocean's Twelve filminde Rusty Ryan karakteriyle başroldedir. Ayrıca yapımcılığını da üstlendiği 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) filminde Bass karakteriyle küçük bir rolde karşımıza çıkar. Ancak 1957 yapımı bir sinema klasiği olan 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men), Sidney Lumet tarafından yönetilen ve Henry Fonda'nın başrolünde olduğu, Brad Pitt'in doğumundan yıllar önce çekilmiş bir yapımdır.

Cevap: 12 Öfkeli Adam

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER