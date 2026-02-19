GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hangisi Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkelerinden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Hangisi Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkelerinden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Dünya haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde, Büyük Okyanus (Pasifik) ve Hint Okyanusu'nun coğrafi sınırları ada ülkelerinin konumlarını belirleyen temel unsurdur.

Hangisi Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkelerinden biri değildir?

Verilen seçenekler arasında Madagaskar, Büyük Okyanus'ta değil, Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Dünyanın en büyük dördüncü adası olan Madagaskar, kendine has ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği ile tanınır.

Diğer seçeneklere bakacak olursak:

  • Fiji: Güney Pasifik'te bulunan ve 300'den fazla adadan oluşan bir takımadadır.

  • Kiribati: Büyük Okyanus'un tam merkezinde, ekvator üzerinde yer alan bir ada ülkesidir.

  • Vanuatu: Güney Pasifik'te, Avustralya'nın doğusunda yer alan volkanik kökenli bir takımadadır.

Cevap: Madagaskar

Kaynak: Haber Merkezi

