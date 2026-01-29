Hangisi “ceylan“ kelimesinin sözlük tanımında yer alan ifadedir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Edebiyattan sanata, türkülerden şiirlere kadar pek çok esere konu olan ceylan, zarif yapısı ve ürkek tavırlarıyla bilinir. Özellikle Orta Doğu ve Orta Asya kültüründe güzelliğin en saf sembollerinden biri olarak kabul edilen bu hayvan, Türkçede de sevgiliye yapılan benzetmelerin başında gelir. Ancak sözlük anlamı, bu estetik yaklaşımların ötesinde biyolojik bir tanım sunar.

Aşağıdakilerden hangisi "ceylan" kelimesinin sözlük tanımında yer alan bir ifadedir?

Türk Dil Kurumu ve diğer temel sözlüklerde ceylan; "çevik, ince bacaklı, boynuzlu ve hızlı koşan" gibi fiziksel özellikleriyle tanımlanır. Ancak bu tanımın içinde, hayvanın dünya çapında estetik bir değer kazanmasına neden olan o meşhur fiziksel özelliği özellikle vurgulanır. Bu ifade, sadece bir biyolojik gözlem değil, aynı zamanda dilimize yerleşmiş bir güzellik ölçütüdür.

Cevap: Gözlerinin güzelliği ile tanınan. (TDK sözlüğünde ceylan için şu tanım yapılır: "Çift parmaklılar takımından, boynuzlugiller familyasından, çevik, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, çok hızlı koşan, zarif bir hayvan.")

