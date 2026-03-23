Hangisi çiçekli bir bitkinin adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Türkçenin zengin ağız yapısında, özellikle bitki ve hayvan isimleri bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterebilir. Cırcamuk kelimesi bazı yörelerde şu anlamlarda kullanılmaktadır:
1. Bitki Olarak Cırcamık
Bazı Anadolu ağızlarında (özellikle Güney ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde), yabani sarımsak veya yabani soğan türlerine, çiçek açan bazı küçük kır bitkilerine "cırcamık" denildiği görülmektedir. Bu bitkiler genellikle bahar aylarında çiçeklenen, ince yapılı bitkilerdir.
2. Diğer Yaygın Anlamları
Kelimenin ses yansımalı yapısı nedeniyle bitki dışında şu anlamları da oldukça yaygındır:
-
Kuş Türü: Bir önceki mesajda belirttiğim gibi, pek çok yörede hareketli ve çok öten ardıç kuşu veya serçe benzeri küçük kuşlara bu isim verilir.
-
Mecazi Anlam: Yerinde duramayan, sürekli hareket halindeki, ele avuca sığmayan çocuklar için "cırcamık gibi" tabiri kullanılır.
