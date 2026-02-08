Hangisi “çok sesli“ anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Müzik ve edebiyat gibi farklı disiplinlerde kullanılan bu terim, birden fazla sesin veya bakış açısının bir uyum içerisinde bir arada bulunması durumunu ifade eder.

Hangisi "çok sesli" anlamına gelir?

Eski Yunanca kökenli bir kelime olan ve Türkçede özellikle müzik literatüründe kullanılan Polifoni, kelime anlamıyla "çok sesli" demektir. Müzikte, iki veya daha fazla bağımsız melodinin aynı anda icra edilerek oluşturduğu dokuyu tanımlar. Edebiyatta ise Rus kuramcı Mihail Bahtin tarafından, bir eserde yazarın otoritesinden bağımsız, birbirine eşit haklara sahip birçok sesin ve bilincin bir arada bulunmasını ifade etmek için kullanılmıştır.

Cevap: Polifonik

