Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi parası olan ve halk arasında birikim ile hediyelik eşya olarak büyük rağbet gören Cumhuriyet Altını, kendine has tasarımıyla dikkat çeker. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan bu altınlar, üzerinde taşıdığı ibarelerle devletin bağımsızlığını ve kurumsal kimliğini simgeler. Tasarımı yıllardır değişmeyen bu değerli metal, üzerindeki her bir harf ve sayı ile belirli bir anlamı ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir?

Cumhuriyet altınının ön yüzünde, merkezde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yer alır. Bu portrenin etrafında ve arka yüzünde devletin ismini, başkentini ve egemenliğin kaynağını belirten resmi ifadeler bulunur. Ancak resmi bir devlet parası veya değerli madeni üzerinde, ürünün saflığını doğrulamak amacıyla kullanılan "pazarlama" odaklı veya halk ağzına yakın tanımlamalara yer verilmez; çünkü basılan her bir altın zaten devlet güvencesi altındadır.

Cevap: Hakiki altındır. (Cumhuriyet altını üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti", "Ankara", "Hakimiyet Milletindir" ifadeleri ve basım yılı gibi bilgiler yer alır.)

Kaynak: Haber Merkezi