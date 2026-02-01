GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
YAŞAM Haberleri

Hangisi daha erken bir tarihte gerçekleşmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi daha erken bir tarihte gerçekleşmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Tarihsel olayları zihnimizde canlandırırken genellikle medeniyetlerin gelişmişlik düzeyine göre bir sıralama yaparız. Ancak bazı köklü kurumların geçmişi, çok daha "genç" olduğunu düşündüğümüz imparatorluklardan çok daha eskiye dayanmaktadır.

Hangisi daha erken bir tarihte gerçekleşmiştir?

Seçeneklerdeki olayların başlangıç tarihlerini kronolojik olarak sıraladığımızda sonuç oldukça şaşırtıcıdır:

  • Oxford Üniversitesinde Eğitimin Başlaması: Oxford'da eğitimin tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, 1096 yılından itibaren eğitim verildiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. 1167'de Paris Üniversitesi'nden İngiliz öğrencilerin dönmesiyle hızla büyümüştür.

  • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu: Geleneksel kabul edilen tarih 1299'dur (Halil İnalcık gibi tarihçiler 1302 Bafeus Muharebesi'ni de işaret eder).

  • Yüzyıl Savaşları: İngiltere ve Fransa arasında 1337 yılında başlamış ve 1453'e kadar sürmüştür.

  • Aztek İmparatorluğu'nun Kuruluşu: Meksika Vadisi'nde üçlü ittifakın (Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan) kurulması ve imparatorluğun yükselişi 1428 yılında gerçekleşmiştir.

Bu tarihlere baktığımızda, Oxford Üniversitesi'nde derslerin verilmeye başlanması diğer tüm olaylardan yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.

Cevap: B) Oxford Üniversitesinde eğitimin başlaması.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER