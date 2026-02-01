Hangisi daha erken bir tarihte gerçekleşmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Tarihsel olayları zihnimizde canlandırırken genellikle medeniyetlerin gelişmişlik düzeyine göre bir sıralama yaparız. Ancak bazı köklü kurumların geçmişi, çok daha "genç" olduğunu düşündüğümüz imparatorluklardan çok daha eskiye dayanmaktadır.

Hangisi daha erken bir tarihte gerçekleşmiştir?

Seçeneklerdeki olayların başlangıç tarihlerini kronolojik olarak sıraladığımızda sonuç oldukça şaşırtıcıdır:

Oxford Üniversitesinde Eğitimin Başlaması: Oxford'da eğitimin tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, 1096 yılından itibaren eğitim verildiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. 1167'de Paris Üniversitesi'nden İngiliz öğrencilerin dönmesiyle hızla büyümüştür.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu: Geleneksel kabul edilen tarih 1299 'dur (Halil İnalcık gibi tarihçiler 1302 Bafeus Muharebesi'ni de işaret eder).

Yüzyıl Savaşları: İngiltere ve Fransa arasında 1337 yılında başlamış ve 1453'e kadar sürmüştür.

Aztek İmparatorluğu'nun Kuruluşu: Meksika Vadisi'nde üçlü ittifakın (Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan) kurulması ve imparatorluğun yükselişi 1428 yılında gerçekleşmiştir.

Bu tarihlere baktığımızda, Oxford Üniversitesi'nde derslerin verilmeye başlanması diğer tüm olaylardan yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.

Cevap: B) Oxford Üniversitesinde eğitimin başlaması.

Kaynak: Haber Merkezi