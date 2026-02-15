Hangisi Dante’nin İlahi Komedyasında geçen yedi ölümcül günahtan birisi değildir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Dante Alighieri'nin İlahi Komedya'sı, insanın manevi yolculuğunu anlatırken "Araf" bölümünde Hristiyanlık öğretisindeki yedi ölümcül günahı bir hiyerarşi içinde sunar. Bu günahlar, insanın Tanrı sevgisinden sapma derecesine göre Araf Dağı'nın yedi farklı katında temsil edilir.

Hangisi Dante'nin "İlahi Komedya"sında geçen yedi ölümcül günahtan birisi değildir?

Dante'nin eserinde arınılması gereken yedi temel günah; kibir, kıskançlık, öfke, tembellik (uyuşukluk), cimrilik (açgözlülük), oburluk ve şehvettir. Bu listede yer alan hırsızlık, İlahi Komedya'da çok ağır bir suç olarak kabul edilse de "Araf"taki yedi ölümcül günah katmanlarından biri değildir. Dante, hırsızları Cehennem'in (Inferno) daha derinlerinde, hile ve sahtekarlıkların cezalandırıldığı 8. dairenin 7. hendeğinde (bolgia) yılanlar arasında cezalandırır. Dolayısıyla hırsızlık, karakteri bozan temel bir "eğilim" (günah) olmaktan ziyade, doğrudan cezalandırılan bir "eylem" (suç) olarak konumlandırılmıştır.

Cevap: Hırsız

