Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Tarihe yön veren imparatorlar ve fatihler, genellikle savaş meydanlarında veya saray entrikaları arasında geçen fırtınalı hayatlar yaşamışlardır. Bu durum, birçoğunun modern standartlara göre oldukça genç yaşlarda hayata veda etmesine neden olmuştur.
Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir?
Seçeneklerdeki hükümdarların vefat yaşlarını inceleyelim:
-
İmparator Neron: Roma'nın en tartışmalı imparatoru, henüz 30 yaşındayken intihar ederek hayatına son vermiştir.
-
Fatih Sultan Mehmet: İstanbul'un fatihi, 1481 yılında Gebze yakınlarında sefere giderken 49 yaşında vefat etmiştir.
-
Şarlken (V. Karl): Kutsal Roma İmparatoru, tahtını kendi isteğiyle bıraktıktan sonra inzivaya çekilmiş ve 58 yaşında hayata gözlerini yummuştur.
-
Cengiz Han: Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, 1227 yılında Batı Xia seferi sırasında vefat ettiğinde yaklaşık 65 yaşındaydı (Doğum tarihi tam bilinmese de genel kabul 1162 civarıdır).
Bu listede en uzun ömür süren ve en geç yaşta vefat eden hükümdar Cengiz Han'dır.
Cevap: Cengiz Han
Kaynak: Haber Merkezi