GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Tarihe yön veren imparatorlar ve fatihler, genellikle savaş meydanlarında veya saray entrikaları arasında geçen fırtınalı hayatlar yaşamışlardır. Bu durum, birçoğunun modern standartlara göre oldukça genç yaşlarda hayata veda etmesine neden olmuştur.

Hangisi diğerlerinden daha geç yaşta vefat etmiştir?

Seçeneklerdeki hükümdarların vefat yaşlarını inceleyelim:

  • İmparator Neron: Roma'nın en tartışmalı imparatoru, henüz 30 yaşındayken intihar ederek hayatına son vermiştir.

  • Fatih Sultan Mehmet: İstanbul'un fatihi, 1481 yılında Gebze yakınlarında sefere giderken 49 yaşında vefat etmiştir.

  • Şarlken (V. Karl): Kutsal Roma İmparatoru, tahtını kendi isteğiyle bıraktıktan sonra inzivaya çekilmiş ve 58 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

  • Cengiz Han: Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, 1227 yılında Batı Xia seferi sırasında vefat ettiğinde yaklaşık 65 yaşındaydı (Doğum tarihi tam bilinmese de genel kabul 1162 civarıdır).

Bu listede en uzun ömür süren ve en geç yaşta vefat eden hükümdar Cengiz Han'dır.

Cevap: Cengiz Han

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • Y
    Yiğit
    30 dakika önce

    Cengiz han

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER