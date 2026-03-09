Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Doğa ana, canlıların hareket kabiliyetlerini yaşam alanlarına ve vücut kitlelerine göre şekillendirmiştir. Bazı hayvanlar devasa cüsseleri nedeniyle zıplama yeteneğinden tamamen yoksundur.
Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz?
Dünya üzerindeki kara memelileri arasında dört ayağını birden aynı anda yerden keserek zıplayamayan tek hayvan Fildir.
Fillerin zıplayamamasının temel nedenleri şunlardır:
-
Devasa Ağırlık: Yetişkin bir filin ağırlığı 4 ile 7 ton arasında değişebilir. Bu kütleyi yerden kesecek kas gücü ve kemik yapısı evrimsel olarak gelişmemiştir.
-
İskelet Yapısı: Diğer memelilerin aksine fillerin bacak kemikleri aşağıya doğru dikey bir sütun gibi iner ve esnek bir yaylanma hareketine izin vermez.
-
Ayak Bileği Esnekliği: Fillerin ayak bilekleri oldukça zayıf ve az esnektir; bu da yukarı doğru bir sıçrama ivmesi kazanmalarını imkansız kılar.
Cevap: Fil
