GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
51,37
STERLİN
59,40
GRAM
7.424,24
ÇEYREK
12.258,49
YARIM ALTIN
24.435,25
CUMHURİYET ALTINI
48.662,48
YAŞAM Haberleri

Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Doğa ana, canlıların hareket kabiliyetlerini yaşam alanlarına ve vücut kitlelerine göre şekillendirmiştir. Bazı hayvanlar devasa cüsseleri nedeniyle zıplama yeteneğinden tamamen yoksundur.

Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz?

Dünya üzerindeki kara memelileri arasında dört ayağını birden aynı anda yerden keserek zıplayamayan tek hayvan Fildir.

Fillerin zıplayamamasının temel nedenleri şunlardır:

  • Devasa Ağırlık: Yetişkin bir filin ağırlığı 4 ile 7 ton arasında değişebilir. Bu kütleyi yerden kesecek kas gücü ve kemik yapısı evrimsel olarak gelişmemiştir.

  • İskelet Yapısı: Diğer memelilerin aksine fillerin bacak kemikleri aşağıya doğru dikey bir sütun gibi iner ve esnek bir yaylanma hareketine izin vermez.

  • Ayak Bileği Esnekliği: Fillerin ayak bilekleri oldukça zayıf ve az esnektir; bu da yukarı doğru bir sıçrama ivmesi kazanmalarını imkansız kılar.

Cevap: Fil

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER