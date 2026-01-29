Hangisi efsanevi Kral Arthur’un hikâyelerinde yer alan karakterlerden değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
Orta Çağ Avrupa edebiyatının en köklü efsanelerinden biri olan Kral Arthur hikâyeleri; şövalyelik onuru, büyü, aşk ve ihanet temalarıyla örülüdür. Arthur'un krallığı Camelot'tan büyücü Merlin'in kehanetlerine kadar bu destanda yer alan her figür, modern fantastik edebiyatın ve sinemanın temel taşlarını oluşturmuştur. Ancak bazen farklı İngiliz efsaneleri birbirine yakın tarihlerde geçtiği için karakterler karıştırılabilmektedir.
Hangisi, efsanevi Kral Arthur'un hikâyelerinde yer alan karakterlerden değildir?
Kral Arthur evreni dendiğinde akla gelen ana karakterler bellidir: Sadık dostu ve baş şövalyesi Lancelot, Arthur'un eşi Kraliçe Guinevere ve Arthur'un hem oğlu hem de en büyük rakibi olan Mordred bu mitolojinin ayrılmaz parçalarıdır. Ancak seçenekler arasında yer alan bir isim, Arthur'un "şövalye" dünyasından ziyade, ormanlarda geçen "haydut" ve "halk kahramanı" hikâyelerinin başrolüdür.
