Hangisi Fransız yazar Molière’in oyunlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Dünya tiyatro tarihinin en önemli komedi yazarlarından biri olan Molière, karakter tahlilleri ve toplumsal hicivleriyle tanınan klasikleşmiş birçok esere imza atmıştır.
Hangisi Fransız yazar Molière'in oyunlarından biri değildir?
Seçenekler arasında yer alan Venedik Taciri, Molière'e değil, İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'e aittir. Molière'in komedilerinden farklı olarak bu eser, dram ve komedi unsurlarını bir arada barındıran ve özellikle "Shylock" karakteriyle tanınan bir trajedi-komedi (tragicomedy) örneğidir.
Molière'in diğer eserleri olan Kibarlık Budalası, sınıf atlamaya çalışan bir burjuvanın komik hallerini; Cimri, paraya olan aşırı tutkunun insanı düşürdüğü gülünç durumları; Hastalık Hastası ise tıp dünyasını ve hastalık takıntısını ele alan dünyaca ünlü oyunlarıdır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”