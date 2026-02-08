Hangisi Fransız yazar Molière’in oyunlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Dünya tiyatro tarihinin en önemli komedi yazarlarından biri olan Molière, karakter tahlilleri ve toplumsal hicivleriyle tanınan klasikleşmiş birçok esere imza atmıştır.

Hangisi Fransız yazar Molière'in oyunlarından biri değildir?

Seçenekler arasında yer alan Venedik Taciri, Molière'e değil, İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'e aittir. Molière'in komedilerinden farklı olarak bu eser, dram ve komedi unsurlarını bir arada barındıran ve özellikle "Shylock" karakteriyle tanınan bir trajedi-komedi (tragicomedy) örneğidir.

Molière'in diğer eserleri olan Kibarlık Budalası, sınıf atlamaya çalışan bir burjuvanın komik hallerini; Cimri, paraya olan aşırı tutkunun insanı düşürdüğü gülünç durumları; Hastalık Hastası ise tıp dünyasını ve hastalık takıntısını ele alan dünyaca ünlü oyunlarıdır.

Cevap: D: Venedik Taciri

