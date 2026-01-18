Hangisi gerçekten var olan bir hayvandır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Doğanın uçsuz bucaksız çeşitliliği içinde bazen kulağa şaka gibi gelen, bazen de bir masal kahramanını andıran isimlere sahip canlılarla karşılaşmak mümkündür. Bilimsel isimlendirmelerin yanı sıra, halk arasında fiziksel özelliklerine göre verilen isimler bazen kafa karıştırıcı olabilir.
Seçenekler arasında yer alan ve doğada gerçekten yaşayan hayvan hangisidir?
Doğada yaşayan canlıların isimleri genellikle morfolojik özelliklerine veya davranış biçimlerine dayanır. Ancak bazı isimler tamamen uydurma veya mizahi amaçlı türetilmişken, bazıları ise bilimsel literatürde kendine yer bulmuştur. Örneğin, bir hayvanın savunma mekanizması veya saklanma içgüdüsü ona "utangaç" gibi insani bir sıfat kazandırabilir.
Seçeneklerin Analizi:
-
Bıyıklı sırtlan: Sırtlanların farklı türleri (benekli, çizgili vb.) olsa da "bıyıklı" adında literatüre geçmiş bir tür bulunmamaktadır.
-
Tüylü vicdansız malak: Tamamen mizahi amaçlı türetilmiş, uydurma bir isimdir.
-
Şapkalı yaramaz yunus: Yunus türleri arasında böyle bir isimlendirme mevcut değildir.
-
Utangaç yengeç: Bu isim, gerçekten var olan bir canlıyı temsil eder.
Cevap: Utangaç Yenge
