Hangisi gözün içini muayene etmek için kullanılan gereçtir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Göz sağlığı alanındaki teknolojik gelişmeler, hekimlerin gözün en derin tabakalarını bile detaylı bir şekilde incelemesine olanak tanıyan hassas cihazların kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Hangisi gözün içini muayene etmek için kullanılan gereçtir?
Gözün iç yapısını, özellikle ağ tabakayı (retina), damarları ve sinir uçlarını ayrıntılı bir şekilde muayene etmek amacıyla kullanılan tıbbi cihaza oftalmoskop denir. Bu alet, yaydığı ışık demeti ve özel mercek sistemi sayesinde göz bebeğinden içeriye bakılarak göz dibinin (fundus) incelenmesini sağlar. İlk kez 1851 yılında Hermann von Helmholtz tarafından geliştirilen bu yöntem, günümüzde modern tıbbın göz muayenelerindeki en temel uygulamalarından biridir.
