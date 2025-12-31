Hangisi günümüzde Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan resmî bir futbol maçını izlemeye giden birinin sahada görebileceği bir oyuncudur? Kim Milyoner Olmak İster

Dünyanın en çok izlenen futbol karşılaşmalarından biri olan El Clásico'da sahaya çıkan oyuncular, dönemlere göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel kadrolar ise bu sorunun cevabını belirliyor.

Hangisi, günümüzde Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan resmî bir futbol maçını izlemeye giden birinin sahada görebileceği bir oyuncudur?

D: Arda Güler

Arda Güler, günümüzde Real Madrid forması giyen aktif bir futbolcu olduğu için El Clásico'da sahada yer alması mümkündür. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo artık bu iki takımda forma giymemekte, Pep Guardiola ise teknik direktörlük kariyerine devam etmektedir.

